Раптово помер екс-голова Київської незалежної медіа-профспілки

Як пише telekritika.ua, К.Хорошилов родом із Запоріжжя. У 2005-2006 роках очолював КНМП. Працював у новинах «Вікна. Бізнес» на СТБ, у журналі «Власть денег», після чого з 2007 року очолював власну піар-агенцію АСІТ.

У Кирила залишилися дружина Вікторія і маленька дитина. Охочі допомогти його родині можуть перераховувати кошти на картку Вікторії Хорошилової у «Приватбанку» 6762468500631605.

Кирила ховатимуть у Запоріжжі. Дата й місце прощання будуть повідомлені пізніше.