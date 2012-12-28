Раптово помер екс-голова Київської незалежної медіа-профспілки
16:39, 28 грудня 2012Політика
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28 грудня раптово зупинилося серце журналіста і піарника, екс-голови Київської незалежної медіа-профспілки Кирила Хорошилова. Йому було 37 років.
У Кирила залишилися дружина Вікторія і маленька дитина / Фото: Facebook - Natalia Rozova
Як пише telekritika.ua, К.Хорошилов родом із Запоріжжя. У 2005-2006 роках очолював КНМП. Працював у новинах «Вікна. Бізнес» на СТБ, у журналі «Власть денег», після чого з 2007 року очолював власну піар-агенцію АСІТ.
У Кирила залишилися дружина Вікторія і маленька дитина. Охочі допомогти його родині можуть перераховувати кошти на картку Вікторії Хорошилової у «Приватбанку» 6762468500631605.
Кирила ховатимуть у Запоріжжі. Дата й місце прощання будуть повідомлені пізніше.
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