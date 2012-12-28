За штурм одеської мерії вже затримали двох підприємців

Двох підозрюваних затримали в рамках кримінального провадження щодо подій 21 грудня, пише «Думська» з посиланням на прес-секретаря одеської міліції Володимира Шаблієнко.

Імена затриманих міліціонер уточнити не зміг.

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У той же час підприємці ринку «Привоз» повідомили, що в п'ятницю вранці був затриманий член кооперативу Віктор Бабейко. За словами його колеги Оксани Міхеєвої, Віктор звинувачується в нібито приховуванні від слідства.

«Приїхали, посадили в машину і відвезли. Хоча повістки він не підписував і в очі не бачив. Ніхто повістку не присилав. Віті взагалі там біля дверей (мерії) не було», - сказала вона.

Декількома годинами пізніше, за словами Міхеєвої, затримали брата Віктора Бабейко В'ячеслава. Повістки з вимогою з'явитися до слідчого для надання свідчень отримали ще троє підприємців «Привозу».