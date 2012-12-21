«Беркут» відтіснив свободівців від Одеської міськради: є постраждалі

Як передає кореспондент УНІАН, також до місця подій під'їхав міліцейський фургон, типу автозаку.

Учасники акції протесту, серед яких активісти політичних партій, підприємці одеських ринків, ошукані інвестори, які намагалися прорватися до будівлі мерії через вхідні двері, були неодноразово атаковані співробітниками приватної охорони міськради.

Як повідомив кореспонденту УНІАН учасник акції протесту, представник ВО «Свобода», штурм будівлі мерії почався після того, як голову Одеської обласної організації ВО «Свобода», обраного до парламенту 7-го скликання, Павла Кириленка не пустили на засідання сьогоднішній сесії міськради. В той час, як інші депутати Ради від Одеси (від Партії регіонів) безперешкодно потрапили до будівлі.

Також, за словами декількох учасників акції протесту, на місце подій прибув начальник Головного управління МВС в Одеській області, генерал-майор Сергій Рєзников. Коли він, будучи в штатському костюмі, підійшов до центрального входу до міськради, тамтешня охорона облила його водою. «Рєзников вилаявся й назвав охоронців виродками», - сказав один із учасників акції.

Наразі акція протесту триває. Протестувальники викрикують: «Не чіпайте охоронців, просто виведіть їх!», «Не чіпати міліцію!».

За словами представника «Свободи», внаслідок зіткнень декілька протестувальників уже звернулися за медичною допомогою, отримавши колоті поранення рук і грудної клітки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі прихильники ВО «Свобода», а також підприємці й представники громадських організацій, намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходить засідання сесії міської ради. Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради. Також у будівлі було використано сльозогінний газ. Охорона будівлі мерії намагалася застосовувати вогнегасники й воду з гідрантів проти учасників штурму.

Як заявив УНІАН представник одеської ВО «Свобода», сльозогінний газ застосували не протестувальники, а охорона мерії. Він додав, що в плани протестувальників не входило силове захоплення будівлі. За його словами, вони лише хотіли ввійти до будівлі, щоб висловити свій протест.