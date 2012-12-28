Посол при ЄС надіється, що Кокс і Кваснєвський приїдуть ще

Про це К.Єлісєєв заявив в інтерв’ю проекту "УНІАН – Новини ЄС".

«Я би дуже хотів, щоб мандат цієї місії було продовжено і розширено на предмет сприяння проведенню в Україні необхідних правових та судових реформ. Таким чином ця місія може допомогти наближенню дати підписання угоди з ЄС. Тим більше, що результати її роботи свідчать, що Київ дійсно може дослухатися та здатний виконувати те, що обіцяє», - сказав К.Єлісєєв.

Посол зазначив, що місія О.Кваснєвського та П.Кокса працює під особистим патронатом Президента Європарламенту Мартіна Шульца, який, «по суті, взяв на себе політичну відповідальність за успіх чи провал місії».

Посол окремо звернув увагу на наявність прямого діалогу між М.Шульцем та прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, що, за його словами, позитивно вплинуло на ефективність діяльності місії.

«Кваснєвський та Кокс – лідери, за якими стоїть великий штаб експертів ЄС, що тісно співпрацюють з українськими партнерами. Їхня місія полягає в тому, щоб допомогти нам в цей непростий період і зрештою досягти кінцевої мети - укладення угоди про асоціацію», - підкреслив К.Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, президент Європарламенту М.Шульц та прем’єр-міністр України М.Азаров домовились про направлення моніторингової місії для спостереження та надання експертної допомоги у справах колишніх урядовців, в тому числі екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

На час парламентських виборів робота місії була тимчасово призупинена, однак після їх проведення – знову відновлена.