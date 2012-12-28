Черкаська облрада просить назвати вулицю ім’ям першого секретаря обкому КПУ
23:33, 28 грудня 2012Політика
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Черкаська облрада звернулася до Черкаської міськради з проханням назвати одну з вулиць на честь колишнього першого секретаря обкому КПУ, Героя Соціалістичної Праці, почесного громадянина Черкас Івана Лутака.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 64 із 75 присутніх на сесії депутатів.
Пропозицію назвати вулицю на честь І.Лутака вніс колишній голова Черкаської облдержадміністрації, депутат облради Володимир Лук’янець.
У своєму зверненні до колег він підкреслив, що за часів І.Лутака Черкаська область увійшла до лідерів по УРСР із економічного та соціального розвитку.
Довідка УНІАН: Іван Лутак (1919 - 2009) з 1976 по 1988 рік працював першим секретарем Черкаського обкому Комуністичної партії України. Неодноразово обирався кандидатом, членом ЦК КП України, ЦК КПРС, членом Політбюро ЦК КПУ.
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