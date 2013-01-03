Рибак: мера Києва треба переобрати разом з депутатами

Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак в ефірі 5 каналу, відповідаючи на запитання про долю подання Київради щодо необхідності призначення парламентом дати проведення виборів мера столиці.

"Я думаю, що вибори будуть проведені в 2013 році. У травні, по-моєму, закінчується каденція Київради. Я прихильник був з самого початку, що вибори треба проводити міського голови та депутатів разом", - уточнив він.

"Що стосується двох посад (мера і глави Київської міськдержадміністрації), я думаю, що цілком реально після виборів ці дві посади можна об'єднати", - цитує Українська правда.