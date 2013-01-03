Головне за день: огляд топ-новин

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Викид метану на шахті в Донецькій області: шукають трьох гірників

На аварійній ділянці у момент події працювали чотири особи. Один гірник вибрався самостійно, тіло ще одного знайшли рятувальники. Президент компанії СКМ, до якої входить ДТЕК, Ринат Ахметов запевнив, що кинув найкращі сили на пошук шахтарів, які залишилися під завалами.

Путін дав Депардьє російське громадянство

Путін підписав указ про надання російського громадянства французькому акторові.

Обама дав добро на закон про запобігання «фіскального обриву»

Затверджений президентом документ захищає більшість американців від підвищення податків.

На Старий Новий рік Лавров приїде до Києва говорити про Митний союз

Питання співробітництва України з Митним союзом будуть обговорюватися під час візиту в Україну міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова 13-14 січня 2013 року.

У МЗС України образилися на російському колезі за «бути трошки вагітним»

В українському МЗС вважають образливим коментар російського дипломата про відносини Києва з Митним союзом.

Тюремники дозволили передати Тимошенко дозиметр

Керівництво Качанівської колонії дозволило передати Тимошенко в лікарняну палату радіаційний дозиметр. При цьому захисник екс-міністра Сергій Власенко заявив, що готовий передати дозиметр своїй підзахисній тільки особисто з рук в руки.

Джерело: Директор стадіону «Металіст» подав заяву про відставку

За словами співрозмовника агентства, після телефонної розмови з місцевою владою В'ячеслав Шевченко раптово написав заяву «за власним бажанням». Коментуючи подію, місцеві футбольні експерти не виключають, що зміна директора стадіону «Металіст» - ознака початку вигнання успішних топ-менеджерів.

Янукович: результати 2012 виявилися набагато гіршими, ніж прогнозувалося

Президент зазначив, що попередній склад Кабінету міністрів не повністю виконав поставлені завдання з виконання реформ і забезпеченню зростання економіки.

Прокуратура: позашляховик свободівця згорів через несправну проводку

Попередньою причиною загоряння автомобіля Infinity в облпрокуратурі назвали несправність електропроводки легковика. У міліції також вирішили, що позашляховик свободівця загорівся сам.

МЗС назвало «політично забарвленими» оцінки місії ОБСЄ щодо виборів

Міністерство закордонних справ України заявляє, що цінує увагу міжнародних спостерігачів за виборами народних депутатів 28 жовтня, але констатує політичну забарвленість деяких оцінок БДІПЛ ОБСЄ.