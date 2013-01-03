МЗС назвало деякі оцінки місії ОБСЄ щодо виборів «політично забарвленими»

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України у зв’язку з оприлюдненням остаточного звіту Спостережної місії БДІПЛ ОБСЄ.

”В Україні взяли до уваги оприлюднений 3 січня 2013 року остаточний звіт Спостережної місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ за виборами народних депутатів України 28 жовтня 2012 року”, - йдеться у заяві.

У МЗС цінують ”безпрецедентну увагу, яку було продемонстровано міжнародними спостерігачами, у тому числі БДІПЛ ОБСЄ, до виборчого процесу в Україні”.

”Свідченням цього стало направлення на запрошення української сторони рекордної кількості в історії моніторингу за парламентськими виборами в Україні спостерігачів – близько 4000 – від міжнародних організацій та іноземних держав. При цьому місія БДІПЛ була сформована з понад 600 осіб з близько 40 країн світу. Розглядаємо це як визнання міжнародною спільнотою важливості та особливої ролі України у забезпеченні подальшого демократичного розвитку та стабільності в регіоні”, - наголошується у заяві.

На думку зовнішньополітичного відомства України, міжнародні спостерігачі провели значну роботу з аналізу процесу підготовки української сторони до виборів та забезпечення їхнього проведення відповідно до чинного українського законодавства та визнаних норм і стандартів у цій сфері.

”Зокрема, в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ відзначається створення належної законодавчої бази для проведення демократичних виборів у нашій державі шляхом вчасного ухвалення виборчого законодавства, високо оцінюється функціонування Державного реєстру виборців, наголошується на активному характері передвиборчої кампанії. Високо оцінено й неухильне дотримання принципів багатопартійності та змагальності у виборчому процесі. Це є безумовним досягненням України, яка за відносно короткий в історичному плані період забезпечила своє утвердження як європейська демократична країна”, - йдеться у заяві.

МЗС також наголошує, що спостерігачі ”позитивно відзначили мирний та спокійний характер проведення голосування”.

”Водночас у звіті вказується на окремі недоліки, виявлені міжнародними місіями у ході моніторингу парламентських виборів у нашій країні. Ми свідомі того, що виборчий процес в Україні, як й у будь-якій іншій демократичній державі, не позбавлений вад та потребує подальшого удосконалення. У цьому контексті важливими для нас є конкретні рекомендації, що містяться в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ”, - підкреслюється у документі.

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МЗС обіцяє, що українська сторона врахує рекомендації спостеріагчів у своїй роботі з покращення виборчого законодавства та приведення його у повну відповідність до найвищих міжнародних норм і стандартів. ”У цьому процесі ми готові до продовження конструктивної та плідної взаємодії з провідними міжнародними експертами, у тому числі БДІПЛ ОБСЄ”, - зазначається у заяві.

”У той же час вимушені констатувати, що деякі оцінки, що містяться в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ щодо парламентських виборів в Україні, носять помітне політичне забарвлення. Розраховуємо, що така авторитетна міжнародна інституція у сфері спостереження за виборами, якою є БДІПЛ ОБСЄ, неухильно дотримуватиметься власних декларованих неупереджених та професійних підходів до процесу виборчого моніторингу.

Зважаючи також на кардинальні розбіжності, що спостерігалися впродовж останнього часу в оцінках різних спостережних місій виборчих процесів як в Україні, так і в інших державах світу, закликаємо БДІПЛ до більш активної ролі у просуванні єдиних стандартів виборчого моніторингу на просторі ОБСЄ”, - наголошується у заяві.