МЗС назвало деякі оцінки місії ОБСЄ щодо виборів «політично забарвленими»
Міністерство закордонних справ України заявляє, що цінує увагу міжнародних спостерігачів за виборами народних депутатів 28 жовтня, але констатує політичну забарвленість деяких оцінок Спостережної місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ).
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України у зв’язку з оприлюдненням остаточного звіту Спостережної місії БДІПЛ ОБСЄ.
”В Україні взяли до уваги оприлюднений 3 січня 2013 року остаточний звіт Спостережної місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ за виборами народних депутатів України 28 жовтня 2012 року”, - йдеться у заяві.
У МЗС цінують ”безпрецедентну увагу, яку було продемонстровано міжнародними спостерігачами, у тому числі БДІПЛ ОБСЄ, до виборчого процесу в Україні”.
”Свідченням цього стало направлення на запрошення української сторони рекордної кількості в історії моніторингу за парламентськими виборами в Україні спостерігачів – близько 4000 – від міжнародних організацій та іноземних держав. При цьому місія БДІПЛ була сформована з понад 600 осіб з близько 40 країн світу. Розглядаємо це як визнання міжнародною спільнотою важливості та особливої ролі України у забезпеченні подальшого демократичного розвитку та стабільності в регіоні”, - наголошується у заяві.
На думку зовнішньополітичного відомства України, міжнародні спостерігачі провели значну роботу з аналізу процесу підготовки української сторони до виборів та забезпечення їхнього проведення відповідно до чинного українського законодавства та визнаних норм і стандартів у цій сфері.
”Зокрема, в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ відзначається створення належної законодавчої бази для проведення демократичних виборів у нашій державі шляхом вчасного ухвалення виборчого законодавства, високо оцінюється функціонування Державного реєстру виборців, наголошується на активному характері передвиборчої кампанії. Високо оцінено й неухильне дотримання принципів багатопартійності та змагальності у виборчому процесі. Це є безумовним досягненням України, яка за відносно короткий в історичному плані період забезпечила своє утвердження як європейська демократична країна”, - йдеться у заяві.
МЗС також наголошує, що спостерігачі ”позитивно відзначили мирний та спокійний характер проведення голосування”.
”Водночас у звіті вказується на окремі недоліки, виявлені міжнародними місіями у ході моніторингу парламентських виборів у нашій країні. Ми свідомі того, що виборчий процес в Україні, як й у будь-якій іншій демократичній державі, не позбавлений вад та потребує подальшого удосконалення. У цьому контексті важливими для нас є конкретні рекомендації, що містяться в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ”, - підкреслюється у документі.
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МЗС обіцяє, що українська сторона врахує рекомендації спостеріагчів у своїй роботі з покращення виборчого законодавства та приведення його у повну відповідність до найвищих міжнародних норм і стандартів. ”У цьому процесі ми готові до продовження конструктивної та плідної взаємодії з провідними міжнародними експертами, у тому числі БДІПЛ ОБСЄ”, - зазначається у заяві.
”У той же час вимушені констатувати, що деякі оцінки, що містяться в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ щодо парламентських виборів в Україні, носять помітне політичне забарвлення. Розраховуємо, що така авторитетна міжнародна інституція у сфері спостереження за виборами, якою є БДІПЛ ОБСЄ, неухильно дотримуватиметься власних декларованих неупереджених та професійних підходів до процесу виборчого моніторингу.
Зважаючи також на кардинальні розбіжності, що спостерігалися впродовж останнього часу в оцінках різних спостережних місій виборчих процесів як в Україні, так і в інших державах світу, закликаємо БДІПЛ до більш активної ролі у просуванні єдиних стандартів виборчого моніторингу на просторі ОБСЄ”, - наголошується у заяві.