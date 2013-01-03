Путін дав Депардьє російське громадянство

Путін підписав указ про надання російського громадянства Жерару Депардьє.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання громадянства РФ французькому актору Жерару Депардьє, повідомляє РІА "Новости". Як повідомляв УНІАН, Депардьє залишив Францію на знак протесту проти податку для багатіїв, і осів у Бельгії.

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