Міліція підтримала прокуратуру: Infiniti свободівця загорілася сама

Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю Управління МВС України в області, співробітники Одеського облУВС провели перевірку, яка не виявила складу злочину у виникненні пожежі автомобіля Infiniti і припаркованих поряд двох автомобілів Mercedes-Benz.

Згідно з висновками фахівців, що підписали «Акт про пожежу» Держтехнобезпеки Білгород-Дністровського ДО в Одеській області, причиною загоряння автомобіля Infiniti стало коротке замикання електропроводки. Два інші автомобілі постраждали внаслідок поширення вогню».

«У зв`язку з відсутністю складу злочину прийнято рішення про закриття кримінального провадження», - підсумували в ОЗГ Одеського облУВС.

В ході перевірки також було встановлено, уточнили в облУВС, що «автомобіль Infiniti зареєстрований на 65-річну мешканку міста Білгород-Дністровський з правом керування автомобілем її сином.

Як повідомляв УНІАН, близько 3.00 2 січня в місті Білгород-Дністровський Одеської області на службовому паркувальному майданчику невідомі підпалили кросовер голови міської організації ВО «Свобода» Ігоря Усова. За даними прес-служби Одеської обласної організації ВО ”Свобода”, вогонь з палаючого кросовера перекинувся на автомобілі, що стояли поруч. В результаті до прибуття рятувальників повністю згоріли три автомобілі, зокрема пасажирський мікроавтобус і вантажний фургон. І.Усов розцінив цей інцидент як спробу залякування членів організації, що демонструють свою принциповість у відстоюванні прав української нації в регіоні.

26 грудня біля Одеської облдержадміністрації відбувся «антифашистський мітинг», в якому взяли участь кілька тисяч людей. Акція була спрямована проти ВО «Свобода».

3 січня в прес-службі Одеської облпрокуратури повідомили, що «за фактом повного знищення вогнем автомобіля Infinity і пошкодження ще два припаркованих поруч транспортних засобів розпочато досудове розслідування”. Попередня причина загоряння автомобіля Infinity - несправність електропроводки легковика. Кваліфікацію події в кримінальному провадженні планувалося визначити за результатами призначеної судово-пожежо-технічної експертизи.