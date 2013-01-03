На Старий Новий рік Лавров приїде до Києва говорити про Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням Кабінету міністрів повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

”13-14 січня до України прибуває міністр закордонних справ (Російської Федерації - УНІАН). Ці перші місяці ми активізуємо діалог з РФ щодо форматів співпраці України з МС не будучи членом Союзу”, - сказав Л.Кожара. При цьому він не деталізував, які додаткові питання виноситимуться на обговорення під час візиту С.Лаврова до України. ”Це (порядок денний візиту - УНІАН) узгоджується”, - сказав Л.Кожара

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр Микола Азаров заявляв, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції. На думку глави уряду, в співпраці і з МС, і з Євросоюзом Україна вважає пріоритетом свої економічні інтереси. Прем`єр також зазначив, що будь-які угоди з МС підписуватимуться тільки після того, як будуть знайдені узгоджені рішення про співпрацю з цією організацією.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна ”поступово приєднуватиметься до правил Митного Союзу”.