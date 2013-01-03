Обама дав добро на закон про запобігання «фіскального обриву»

Відповідно до законопроекту, який був затверджений обома палатами Конгресу 1 січня, із зростанням податків зіткнуться американці з індивідуальним доходом більше 400 тисяч або із сімейним доходом понад 450 тисяч доларів на рік. Також передбачено підвищення податку на нерухомість вартістю від 10 мільйонів доларів. Ці заходи покликані збільшити доходи бюджету на 600 мільярдів протягом десяти років, повідомляє Lenta.ru за інформацією агентства Associated Press.

Документ відкладає автоматичний секвестр бюджету - сумарне скорочення витрат американської скарбниці на 1,2 трильйона доларів в 2013-2021 роках. Передбачається, що будуть збільшені витрати на допомогу безробітним, а витрати на медичну допомогу літнім громадянам у рамках програми "Медікер" не будуть скорочуватися.

Угода про запобігання "фіскального обриву" була досягнута напередодні Нового року віце-президентом Джо Байденом і керівництвом Республіканської партії в Сенаті. У Палаті представників затвердження документа супроводжувалося тривалою дискусією між демократами і республіканцями: останні вимагали прийняти поправки про додаткове скорочення держвитрат на 330 мільярдів доларів, однак після переговорів з однопартійцями-сенаторами відмовилися від цієї вимоги.