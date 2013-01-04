Міліція: Cтупінь вини Меладзе у смертельному ДТП визначить суд

Про це у коментарі газеті «Україна молода» сказав речник міліції Київщини Микола Жукович.

«Факт смерті людини є. Чи це вбивство і яке саме - навмисне або з необережності тощо - має визначити слідство. Наразі призначено більше десяти експертиз, і лише після їхнього завершення можна говорити про вину чи то водія, чи пішохода, або взагалі говорити про технічну несправність авто. Слідчі мають бути впевнені, що водій міг уникнути зіткнення або навпаки», - зазначив М.Жукович.

Крім того, він відзначив, що слідство має аргументовано змiнити статус К.Меладзе зi свiдка на пiдозрюваного. «Але те, що він отримає покарання у будь–якому випадку, то це однозначно! Яким буде це покарання, визначить суддя в залежності від ступеня вини водія», - наголосив М.Жукович.

Він також повідомив, що адвокати К.Меладзе зараз «потужно працюють». «Те, що рідні загиблої відмовились від претензій до Меладзе, є логічним і зрозумілим кроком. Новим КПК передбачено і згоду сторін, і підписання обопiльних договорів тощо. Звісно, відсутність претензій є пом’якшувальною обставиною під час визначення покарання судом. Але не варто гадати на кавовій гущі, бо має завершитися слідство, а потім і суд» - сказав М.Жукович.

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода за участю К.Меладзе сталася 27 грудня близько 18.00 на 32-му кілометрі траси Київ - Обухів.

Рухаючись у напрямку Києва, водій «Лексуса» неподалік від зупинки «П’ятихатки» здійснив наїзд на пішохода. 30-річна жінка загинула на місці.

Інформація про ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобам, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Досудове розслідування проводить Слідче управління Головного управління МВС України в Київській області.