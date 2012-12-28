За кермом автомобіля, що збив під Києвом жінку, був Меладзе

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

”Він справді був за кермом, він цього не заперечує. Був тверезий”, - повідомили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба прокуратури Київської області повідомила, що 27 грудня близько 18.00 на 32-му кілометрі траси Київ-Обухів сталася дорожньо-транспортна подія за участю відомого українського композитора і музичного продюсера.

Рухаючись у напрямі Києва, водій автомобіля «Лексус» неподалік транспортної зупинки «П’ятихатки» здійснив наїзд на пішохода. 30-річна жінка загинула на місці події, її особа встановлюється.

Інформація про ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобам, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи строком до восьми років.

Досудове розслідування проводить Слідче управління ГУ МВС України в Київській області.