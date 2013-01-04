У ЄС божаться, що не запроваджували нових правил декларування готівки

Про це йдеться у роз`ясненні, переданому агентству УНІАН Представництвом Європейського Союзу в Україні.

«Представництво ЄС в Україні бажає роз`яснити нещодавно опубліковану деякими українськими ЗМІ інформацію про нові вимоги ЄС декларувати готівку при в`їзді та виїзді з ЄС. Ця інформація не є точною, а саме де зазначається, що готівка сумою в 10 000 євро повинна бути задекларована з 1 січня 2013 року.

Це регулювання (відповідно до Регулювання ЄС 1889/2005) вступило в силу ще з 15 червня 2007 року та застосовується до всіх подорожуючих, які покидають чи в`їжджають до Європейського Союзу. Жодних нових правил не було запроваджено з 1 січня 2013 року».

*** 2 січня Європейське радіо для Білорусі повідомило, що на всій території Євросоюзу з 1 січня почала діяти єдина форма митної декларації для заяви фізичних осіб про переміщення коштів.

Нові заходи пояснюють боротьбою із злочинністю і тероризмом. Тепер при прибутті і від`їзді з території ЄС громадянин, що має при собі суму від 10 тисяч євро, зобов`язаний подати митну декларацію двічі - як при ввезенні, так і при вивезенні коштів. Декларувати потрібно не лише готівку в євро, а й еквівалент у будь-якій іншій валюті, а також цінні папери. Правило діє і при проїзді через країни ЄС транзитом. Якщо в декларації будуть представлені недостовірні або неповні відомості, на заявника чекає покарання, а гроші можуть конфіскувати.