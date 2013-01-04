Кожара і Томбінський обговорили Угоду про асоціацію і безвізовий режим з ЄС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч Л.Кожари та Я.Томбінського відбулася у Міністерстві закордонних справ України.

Посол привітав Л.Кожару з призначенням на посаду міністра закордонних справ України та побажав успіхів у реалізації пріоритетів зовнішньої політики нашої держави.

У ході розмови міністр підтвердив незмінність євроінтеграційного курсу України і окреслив ключові напрями діяльності Уряду України у контексті реалізації реформ, спрямованих на наближення до Європейського Союзу.

У центрі уваги співрозмовників перебували ключові питання порядку денного відносин Україна-ЄС, зокрема хід підготовки до підписання Угоди про асоціацію та перспективи запровадження безвізового режиму. Було домовлено поглиблювати взаємодію на всіх напрямах двостороннього співробітництва.

Сторони висловились за доцільність активізації політичного діалогу між Україною та ЄС на всіх рівнях та обговорили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу, у т.ч. в контексті підготовки до 16-го Саміту Україна-ЄС, який запланований на 25 лютого 2013 р. у Брюсселі.