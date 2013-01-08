В ГПУ кажуть, що заяву Луценка про злочини Кузьміна отримали

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“Заяву Луценка від 28 грудня минулого року зареєстровано та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань”, - зазначили у прес-службі, додавши, що відповідь про це була надіслана Ю.Луценку безпосередньо у Менську колонію.

Крім того, у Генпрокуратурі зауважили, що відповідне рішення за цією заявою буде прийнято у встановлені законом терміни.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року сторона захисту направила на ім’я генерального прокурора України заяву екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Р.Кузьміна та слідчого С.Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року. "Ми відправили заяву Луценка до Генпрокуратури кур’єрською поштою", - сказав адвокат екс-міністра Ігор Фомін.

Як заявляв Ю.Луценко, «підстави мого звернення до правоохоронних органів є юридично досконалими. Адже Європейський суд із прав людини відхилив апеляцію України і ухвалив остаточне рішення, яким визнав мій арешт незаконним – за політичними мотивами». Ю.Луценко наголосив, що за цим рішенням український уряд повинен виплатити йому компенсацію в сумі 15 тисяч євро. А це, за словами екс-міністра – прямі збитки державі, заподіяні з вини Р.Кузьміна та інших посадовців генпрокуратури України. «Ми маємо доконаний факт про незаконний арешт людини, і маємо доведений збиток державі у розмірі понад 100 тисяч гривень. З моєї точки зору – це беззаперечний доказ злочинних дій Кузьміна та Войченка, які безпідставно позбавили мене волі та завдали збитків держави в особливо великих розмірах», – заявив Ю.Луценко.

Довідка УНІАН. 3 липня ЄСПЛ виніс рішення, яким визнав арешт і утримання під вартою Ю.Луценка такими, що порушують права людини. Крім того, суд ухвалив рішення про виплату українською владою 15 тис. євро як компенсації за моральну шкоду.