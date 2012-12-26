Сьогодні минає 2 роки з дня арешту Луценка - екс-міністр звинувачує ГПУ в злочині

26 грудня минає два роки з дня арешту колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Екс-міністр звинувачує посадовців Генеральної прокуратури в тому, що вони «безпідставно позбавили мене волі та завдали збитків держави в особливо великих розмірах».

Як зазначає Радіо «Свобода», два роки тому колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка заарештували, коли він вийшов зі свого будинку погуляти з собакою. Згодом судді Печерського районного суду Києва засудили Ю.Луценка на чотири роки за те, що він нібито зловживав посадою міністра внутрішніх справ. Однак Європейський суд з прав людини визнав арешт та тримання Ю.Луценка під вартою упродовж півтора року незаконним. Ю.Луценко вважає, що це є підставою для кримінального переслідування слідчого Генеральної прокуратури України Сергія Войченка та першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, які ухвалили рішення про арешт екс-міністра.

Як заявляє Ю.Луценко, «підстави мого звернення до правоохоронних органів є юридично досконалими. Адже Європейський суд із прав людини відхилив апеляцію України і ухвалив остаточне рішення, яким визнав мій арешт незаконним – за політичними мотивами».

Ю.Луценко наголосив, що за цим рішенням український уряд повинен виплатити йому компенсацію в сумі 15 тисяч євро. А це, за словами екс-міністра – прямі збитки державі, заподіяні з вини Р.Кузьміна та інших посадовців генпрокуратури України.

«Ми маємо доконаний факт про незаконний арешт людини, і маємо доведений збиток державі у розмірі понад 100 тисяч гривень. З моєї точки зору – це беззаперечний доказ злочинних дій Кузьміна та Войченка, які безпідставно позбавили мене волі та завдали збитків держави в особливо великих розмірах», – заявив Ю.Луценко Радіо «Свобода» в Менській колонії, де він відбуває покарання за рішенням суду.

Екс-міністр додав, що за новим Кримінальним процесуальним кодексом, його адвокати передали заяву стосовно дій Р.Кузьміна та С.Войченка для реагування до правоохоронних органів, і що 26 грудня її внесуть до загальнодержавного реєстру злочинів.

Зі свого боку, представники Генпрокуратури відкидають будь-які звинувачення у нібито вчинених ними злочинах. Р.Кузьмін, коментуючи рішення Євросуду, наголосив, що у порушеннях прав Ю.Луценка під час його арешту винні не посадовці, а недосконалий Кримінально–процесуальний кодекс радянських часів, чинний на той момент.

За словами Р.Кузьміна, Євросуд може зобов’язати Україну виплатити Ю.Луценкові компенсацію за арешт і це рішення виконають. Але додав, що звільнити його з-за ґрат могли б лише за умови, що на момент рішення Європейського суду Ю.Луценко ще перебував під слідством і не було рішення Печерського суду.

24 грудня спробу звільнити колишнього міністра з в’язниці за станом здоров’я здійснили його адвокати. Медичні обстеження виявили в нього цироз печінки та портальну гіпертензію – хвороби, які за законом несумісні з перебуванням за ґратами. Однак Менський районний суд Чернігівської області це клопотання відхилив. Клопотання захисту Ю.Луценка слухали просто у Менській колонії. Під час слухання Ю.Луценко повідомив журналістам , що понад 20 днів його залишали без ліків, а крім того – позбавили законного права на телефонний зв’язок.