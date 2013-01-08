США домагаються возз'єднання російських сиріт із сім'ями, які вони вже знайшли

Про це повідомила на прес-брифінгу офіційний представник держдепартаменту США Вікторія Нуланд.

"Ми продовжуємо переговори, ми б хотіли, щоб завершився процес усиновлення, але ми були проінформовані, що угоду призупинено. Це дуже трагічно", - сказала Нуланд.

Як відомо, першого січня в Росії набув чинності закон, що став відповіддю на американський "акт Магнітського" і вводить серед інших заходів заборону на усиновлення американцями дітей з РФ.

Раніше сенат конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію із закликом до російської влади відпустити сиріт, які на момент ухвалення закону вже чекали від'їзду в США. За даними сенаторів, 46, а можливо, більше, американських сімей перед вступом в силу так званого "закону Діми Яковлєва" вже отримали остаточний дозвіл на усиновлення російських дітей.

Нуланд повідомила, що за її даними, від 500 до тисячі американських сімей перебували на момент набрання чинності "закону Діми Яковлєва" на різних стадіях оформлення усиновлення дітей з РФ. Офіційний представник держдепартаменту закликала ці сім'ї реєструватися на сайті adoption.state.gov, щоб відомство володіло максимально повними даними, необхідними для переговорів з російською владою.

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