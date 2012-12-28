Підписаний Путіним закон залишив 52 російських дітей без родин в Америці

Про це сьогодні заявив Уповноважений з прав дитини в Росії Павло Астахов, пише Радіо Свобода.

«З моменту підписання «закону Діми Яковлєва» у нас закінчується американське всиновлення. І звісно, ті діти, яких дивилися американці, вибирали, хотіли забрати, вони не поїдуть в Америку. З цього не потрібно робити трагедії, тому що зараз конкретно по кожній дитині ми займаємося разом із регіональною владою. Оскільки зараз, із цього моменту під особисту відповідальність губернатора буду влаштування в родини цих дітей», – сказав дитячий омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким з 1 січня вводиться заборона на всиновлення російських дітей громадянами США.