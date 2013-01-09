Янукович призначив нового голову СБУ
18:28, 09 січня 2013Політика
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Головою СБУ призначено Якименка.
Олександр Якименко очолив СБУ
Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Якименка головою Служби безпеки України.
Текст відповідного указу від 9 січня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим указом В.Янукович звільнив О.Якименка з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, В.Янукович звільнив Ігоря Калініна з посади голови СБУ, призначивши його своїм радником.
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