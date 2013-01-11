Новий глава Нацбанку визначився з головним своїм завданням

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час свого представлення у Верховній Раді.

«У 2013 році ми продовжимо зміцнення довіри до гривні і закликаємо обережніше ставитися до коментарів щодо національної валюти», - сказав І.Соркін.

Серед пріоритетних завдань Національного банку він назвав зниження процентних ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків, а також приведення банківського контролю у відповідність з вимогами ЄС.

«Національний банк України докладе максимум зусиль для налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями — МВФ і Світовим банком», - сказав І.Соркін.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Верховна Рада України призначила І.Соркіна головою Національного банку України. За це рішення проголосував 231 депутат за необхідних 226.

25 грудня 2012 року І.Соркін був призначений виконуючим обов'язки голови Національного банку України, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця. Нового голову НБУ називають креатурою С.Арбузова, який близький до глави держави і якого з грудня призначено першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на 7 років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.