Ціни за рік відчутно зросли: скільки коштує зібрати дитину до школи

Витрати батьків першокласника та учня середніх або старших класів будуть різними.

Середній чек на покупки до школи в 2026 році зріс до 15% в залежності від категорії товарів, повідомили УНІАН в пресслужбі Prom.

"Якщо порівнювати з минулим роком, найбільше зріс середній чек на рюкзаки та шкільну форму – приблизно на 15%. Рюкзаки та портфелі цього сезону в середньому коштують 1 437 грн, тоді як торік – 1 253 грн. На шкільну форму середній чек зріс із 835 грн до 958 грн. У категорії канцелярії зміни значно менші. На шкільне приладдя середній чек становить 377 грн, що на 6% більше, ніж торік, а на шкільні та дитячі канцтовари – 439 грн - на 3% більше", – порахували в компанії.

Найчастіше цього сезону українці купують шкільні рюкзаки, зошити та щоденники, закладки та наліпки, пенали, лінійки та кутники.

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"Найшвидше зростає попит на закладки для книг і наліпки – кількість замовлень зросла у майже 2 рази. Лінійки та кутники замовляють на 63% частіше, а зошити й щоденники – на 59%. Зростає попит і на дорожчі товари. Шкільні рюкзаки та портфелі цього сезону замовляють на 43% частіше, ніж торік, а пенали – на 29%", – кажуть на маркетплейсі.

Кого зібрати дешевше – першокласника чи старшого учня

Вартість підготовки до школи залежить від того, що саме входить до списку покупок, зокрема, чи потрібно купувати форму та взуття.

"Базовий набір для першокласника без форми та взуття обійдеться орієнтовно у 1 500-3 500 грн. Для учнів старших класів бюджет значною мірою залежить від вибору одягу та взуття, а також додаткових покупок – ланчбокса, пляшки для води чи гаджетів", – повідомляють в Prom.

Середній чек на шкільну форму для учнів середніх класів на маркетплейсі становить близько 1 200 грн, для першокласників – близько 1 000 грн. На взуття для школярів середніх класів у середньому витрачають 1 600 грн, а для першокласників – близько 720 грн.

Якщо батьки хочуть заощадити на підготовці до навчального року без втрати якості, то зволікати їм не варто, кажуть фахівці маркетплейсу.

"Насамперед варто не відкладати всі покупки на останній момент. Частину товарів, які не залежать від зросту дитини, – рюкзак, канцелярію, пенал, зошити можна придбати заздалегідь. Це дає більше часу порівняти ціни від різних продавців та вибрати оптимальний варіант", – радять в компанії.

Навчальний рік 2026-2027 – останні новини

На минулому тижні УНІАН перевірив актуальні ціни в українських магазинах і порахував, скільки коштує базовий набір школяра цього року.

Щодо більш старшої категорії, то в Україні планують збільшити стипендії для студентів та надати їм можливість здати Національний мультипредметний тест вдруге. Збільшення плати за студентські гуртожитки хочуть при цьому уникнути.

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