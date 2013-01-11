Приймальню Волкова в Сумах обклеїли листівками «Обережно! Тушка»(фото)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на вхідних металевих дверях приймальні О. Волкова наклеєно п'ять листівок.

Приймальня розташована за адресою: вулиця Гагаріна, 2, яка раніше належало екс-голові Сумської облдержадміністрації Володимиру Шербаню, а потім тут розташовувався офіс міської організації Партії регіонів.

Також народний депутат України у виборчому окрузі №157 (центр – м. Суми) Олег Медуниця (фракція ВО «Батьківщина») розмістив такий коментар у соцмережі Facebook: «Олександр Михайлович Волков не посоромився після своєї зради приїхати до Сум і повісити вивіску на своїй громадській приймальні. Разом з тим кількість «тушок» збільшується. Депутат райради і активний діяч ВО «Батьківщина» Владислав Купрієнко пішов слідами Олександра Михайловича, ставши його помічником-консультантом. Так, зарплата помічника депутата виявилася важливішою за ідеали «Батьківщины» і довіру людей».

Довідка УНІАН: Народний депутат України Олександр Волков був обраний до Верховної Ради України як самовисуванець у виборчому окрузі №158 (центр – м. Білопілля Сумської області), але в передвиборній агітації активно використовував символіку ВО «Батьківщина», а також гасло «Юлі – волю!». Потім, на першому ж засіданні нового парламенту, вступив до фракції Партії регіонів, ставши також заступником голови бюджетного комітету.