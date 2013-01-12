Захисники лісу зустріли на Банковій Януковича-молодшого

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь представники Центру громадського представництва “Життя”, громадського комітету збереження Біличанського лісу, екологи з плакатами: “Сьогодні дерево і ліс, завтра — ти!”, “Стоп екоцид!”, “Ні злочину проти майбутніх поколінь” та скандують “Лапи геть від Біличанського лісу”.

“Ми зібралися ще раз нагадати Віктору Януковичу про обіцянку створити на території Біличанського лісу — це більше 5 тисяч гектарів — національний парк”, - повідомив голова правління Центру громадського представництва “Життя” Андрій Скіпальський.

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За його словами, вже протягом 5 років відбуваються спроби привласнення території лісу та розширення меж селища Коцюбинське за його рахунок.

А.Скіпальський зауважив, що активісти передадуть в Адміністрацію Президента звернення на карту Київської області, визначені на ній межами 4 тисяч гектарів обіцяного Національного парку.

“Ми знаємо, що документи готові для указу і Кабмін погодив відповідь Міністерства екології, що вони погоджують територію національного парку”, - сказав він.

Також за словами А.Скіпальського, у своєму зверненні до В.Януковича активісти нагадують, що раніше вже передавали йому 14 тисяч підписів під проханням про створення національного парку.

“Ми звертаємо увагу на важливість цього лісу для екології Києва. Звідти дме вітер і весь кисень, принаймні правий берег, отримує звідти”, - сказав громадський активіст.

До учасників пікету приєдналися народні депутати Володимир Ар’єв та Андрій Павловський. В.Ар’єв пообіцяв спільно із громадськими організаціями та народними депутатами проводити акції для захисту Біличанського лісу.

Крім того, громадські активісти попросили посприяти у захисті лісу народного депутата від Партії регіонів Віктора Януковича, який під час проведення акції під’їхав до Адміністрації Президента.

В.Янукович пообіцяв учасникам пікету: “Будемо розбиратися”.