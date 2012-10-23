Київрада продовжить боротьбу за Біличанський ліс

Про це УНІАН повідомили в Київраді.

Зокрема, як йдеться в коментарі, ВАСУ 9 жовтня без належного повідомлення сторін розглянув касаційну скаргу Коцюбинської селищної ради у справі № 2а-6326/11/2670 за позовом Київради до Коцюбинської селищної ради Київської області про визнання відсутності повноважень (повноважень Коцюбинської сільради розпоряджатись землями Святошинського лісогосподарства – УНІАН). За результатами розгляду винесено ухвалу від того ж числа, якою скасовано постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21 червня 2012 р, а постанову Окружного адміністративного суду Києва від 23 грудня 2011 р. залишено в силі, якою в позові було відмовлено в повному обсязі».

На сьогодні Київрадою готується заява до Верховного суду України про перегляд постанови Вищого адмінсуду від 9 жовтня.

Як зазначають в Київраді, тоді ж, 9 жовтня, Вищий адміністративний суд України так само без належного повідомлення сторін розглянув касаційну скаргу Київради у справі №2а-388/11/1070 за позовом Коцюбинської селищної ради до Відділу Держкомзему у м. Ірпінь Київської області, Головного управління Держкомзему у Київській області про визнання протиправною бездіяльність (мова йде про бездіяльність у питанні погодження меж села Коцюбинське в Держкомземі Ірпеня та Держкомземі Київської області – УНІАН) та зобов’язання вчинити дії.

За результатами розгляду винесено ухвалу від 9 жовтня, якою постанову Київського окружного адміністративного суду від 29 вересня 2011 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 31 січня 2012 р. залишено без змін, касаційну скаргу залишено без задоволення.

На це рішення Київрадою також готується заява до ВСУ про перегляд відповідної ухвали Вищого адмінсуду.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Коцюбинська селищна рада направила до Київської міської ради для погодження як суміжною радою проект землеустрою щодо зміни меж селища Коцюбинське Київської області за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за комунальним підприємством «Святошинське лісопаркове господарство», площею 3421,8 га.

6 квітня Київрада прийняла рішення, яким не погодила проект землеустрою щодо зміни меж селища Коцюбинське за рахунок земель столиці.

Коцюбинська селищна рада оскаржила це рішення в Окружному адміністративному суді Києва. Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позовні вимоги Коцюбинської селищної ради.

Поряд з тим є рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 21 червня ц.р., яким визнано незаконним відчуження Коцюбинською селищною радою земель Біличанського лісу Києва. Таким чином апеляційна інстанція визнала незаконними та скасувала рішення щодо землевідведення у приватну власність для будівництва.

18 жовтня в Київраді повідомили, що Тимчасова контрольна комісія міськради щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП «Святошинське лісопаркове господарство» звернулась до Президента України Віктора Януковича з проханням втрутитися в ситуацію навколо конфліктних земель лісового фонду і не допустити прийняття судами неправомірних рішень, що ставлять під загрозу територіальну цілісність столиці.

Довідка УНІАН. 22 жовтня ЗМІ була оприлюднена інформація, що 9 жовтня Київрада програла дві касації щодо Біличанського лісу. В один день одна і та сама трійка суддів розглянула дві касації, про жодну з яких Київрада і прокуратура не знала. Про те, що був суд і він закінчився не на їхню користь, дізнались постфактум і Київрада, і прокуратура. При чому прокуратура – від журналістів. Тобто на захист лісу в залі суду не було кому щось сказати, зазначалося в ЗМІ.