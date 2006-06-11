Американські військові залишають Україну

Американський інженерно-будівельний підрозділ у складі 225 осіб залишає Україну.

Про це УНІАН повідомив речник командування українських ВМС, підполковник Володимир БОВА.

За його словами, сьогодні о 9.30 перша черга американських резервістів (близько 100 осіб), що прибули в Україну для підготовки Старокримського полігону ВМС України до військових навчань «Сі Бриз-2006», вирушили до Сімферопольського аеропорту. Завтра зранку має намір відбути з України друга половина підрозділу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні завершився термін призову американських резервістів, який тривав два тижні. Як було заплановано, їх сьогодні повертають до США.

В.БОВА також сказав, що у разі позитивного голосування Верховної Ради України 14 червня стосовно надання дозволу на проведення міжнародних військових навчань у Криму американські будівельники можуть повернутися до Криму для проведення підготовчої роботи, але в іншому складі.

За словами В.БОВИ, сьогодні до Феодосії із Севастополя, щоб попрощатися з американськими резервістами, прибув командувач ВМС України контр-адмірал Ігор ТЕНЮХ. У своєму виступі перед американцями він подякував їм за співпрацю, зазначивши, що вона є багаторічною: сторони вже неодноразово проводили спільні навчання як на території України, так і на території США.

І.ТЕНЮХ висловив сподівання, що ця співпраця буде продовжуватися і поглиблюватися. Американські військовослужбовці зустріли ці слова бурхливими оплесками, сказав підполковник В.БОВА.

Він додав, що американська сторона в особі прес-аташе Посольства США в Україні Бренда БАЙЄРА, який зараз перебуває у Феодосії, висловила жаль з приводу того, що не вдалося завершити спільний українсько-американський проект із удосконалення навчально-матеріальної бази Старокримського полігону, який у подальшому українська сторона планувала використовувати не лише під час навчань „Сі бриз”, а і для проведення занять з бойової підготовки і підготовки миротворчих підрозділів.

Як також повідомив речник командування ВМС України, доставлений американським судном вантаж залишається у порту Феодосії, відносно нього продовжуються митні процедури, „працюють митники, представники брокерської фірми”.

Колону з американськими резервістами під вигуки: „Ура!”, „Янки – гоу хоум!” проводжали з території військового санаторію Міністерства оборони України присутні за його воротами близько 150-200 осіб - народні депутати України, депутати Верховної Ради АРК, депутати Феодосійської міської ради, місцеві жителі та представники ряду політичних сил з інших регіонів України.