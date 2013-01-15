Начальник колонії: Тимошенко досі має право на коротке побачення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії повідомив начальник закладу Ігор Колпащіков.

“На сьогодні розпорядок дня був такий: 8.30 — медичні процедури, о 12.00 — відвідування захисником Тимошенко Євгенією, на 16.00 планувалось проведення короткострокового побачення. Пізніше, ось зараз, стало відомо, що на короткострокове побачення вказані громадяни — Кужель, Слюс, Денісова — не прибули. В усній формі було сказано, що побачення буде перенесено орієнтовно на завтра, можливо, післязавтра”, - сказав І.Колпащіков.

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Він підкреслив, що Ю.Тимошенко не вичерпала право на короткострокове побачення у цьому місяці, і воно відбудеться, навіть якщо із екс-прем’єром захочуть зустрітися інші громадяни.

“Навіть, якщо це напише не Кужель, а хтось інший, побачення буде надано. Три людини протягом чотирьох годин будуть мати можливість у присутності представника адміністрації провести короткострокове побачення”, - зазначив начальник колонії.