Тимошенко продовжує акцію непокори, бо жодну її вимогу не виконали

Екс-прем’єр-міністр України Юлії Тимошенко продовжує акцію непокори, оскільки жодна її вимога стосовно умов утримання у лікарні не виконана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив народний депутат («Батьківщина») Олександр Бригинець.

За словами депутата, про це йому повідомила телефоном донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

“Новина перша і найнеприємніша: ніякі з вимог Тимошенко не були реалізовані. Про це повідомила Є.Тимошенко після спілкування з матір’ю. Друге: ніякі акції протесту Юлія Володимирівна не припиняла. І те, що нам повідомив керівник колонії, як виявилося, є неправдивою інформацією. Більше того, Юлія Володимирівна перебуває поза межами своєї палати, продовжує знаходитися в коридорі і продовжує не спати”, - підкреслив О.Бригинець.

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На прохання журналістів він уточнив, що Ю.Тимошенко також не проходила медичні процедури.

“Мені сказано було дослівно по телефону так, що вона акції протесту не припиняла, вона не приймала процедур і не знаходиться в тій кімнаті, яка їй відведена для перебування. Вона знаходиться в коридорі”, - сказав депутат.

Він також стверджує, що анонсоване пенітенціарною службою побачення Ю.Тимошенко з народними депутатами-жінками, на підставі чого депутатам-опозиціонерам не дозволили особисто відвідати палату екс-прем’єра, не відбудеться.

“Ніякого побачення із депутатами-жінками, на підставі якого нас не пустили, не відбудеться. Можна сказати, що всі пункти, про які йшлося, тобто камери (відеоспостереження) не демонтовані, телефоні розмови не надані, начальник караулу на запитання Ю.Тимошенко повідомив, що йому не надавали команди не заходити в приміщення, де знаходиться Юлія Володимирівна, не виконані. Таким чином, можна констатувати, що вся інформація, яку надають в колонії, є неправдивою”, - заявив О.Бригинець.

Депутат зазначив, що, на думку Ю.Тимошенко, такі дії, передусім, принижують самого Президента України Віктора Януковича.

Довідка УНІАН. 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовлялася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

Сьогодні зранку у прес-службі ДПтС повідомили, що Ю.Тимошенко почала проходити реабілітаційні процедури.

Також, за даними ДПтС, сьогодні екс-прем’єру надано дозвіл на побачення з групою жінок-народних депутатів України.

Разом з тим у відомстві наголосили, що відеокамери встановлені в палаті Ю.Тимошенко законно, і їх не демонтуватимуть.