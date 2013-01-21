Яценюк вимагає від Рибака зібрати Раду 29 січня

Опозиція вимагає проведення 29 січня позачергової сесії Верховної Ради України для створення ТСК з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, розгляду питань про політичну відповідальність голів СБУ та МВС за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях та про відставку генерального прокурора.

Відповідного листа голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк направив голові Верховної Ради Володимиру Рибаку в понеділок, 21 січня, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

У документі зазначено, що народні депутати ініціюють скликання позачергової сесії Верховної Ради з наступним порядком денним:

створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин порушення Конституції України при здійсненні арешту та ув’язнення Ю.Тимошенко та Ю.Луценка;

- заслуховування інформації генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та голови Служби безпеки України Олександра Якименка щодо ситуації з дотриманням прав політичних ув’язнених в Україні, участі правоохоронних органів у політичних переслідуваннях. Зокрема, інформації щодо порушення працівниками правоохоронних органів конституційних прав та визначених законом гарантій діяльності народних депутатів, яке відбулося під час відвідування депутатами ув’язненої Ю.Тимошенко у харківській лікарні 18 січня;

політична відповідальність міністра внутрішніх справ та голови Служби безпеки України за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях, порушенні прав та свобод громадян;

висловлення недовіри генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади, у зв’язку з участю органів прокуратури в політичних переслідуваннях та, зокрема, висуненням політично вмотивованих звинувачень Ю.Тимошенко та Ю.Луценку.

У «Батьківщині» зазначають, що цей проект порядку денного позачергової сесії включає питання, на розгляді яких наполягала партія «УДАР Віталія Кличка».

Позачергову сесію Верховної Ради України опозиція вимагає провести 29 січня.

У зв’язку з цим А.Яценюк звертається до голови парламенту із вимогою невідкладно надати Апарату Верховної Ради розпорядження на виготовлення підписних листів для збору підписів депутатів на підтримку проведення позачергової сесії та для висловлення недовіри генпрокурору.