«Батьківщина» закликає Європарламент і ПАРЄ до рішучих дій

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йдеться у листі голови фракції ВО «Батьківщина» у Верховній Раді Арсенія Яценюка, народного депутата України, заступника керівника української делегації у ПАРЄ Сергія Соболєва, народних депутатів України, членів української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва та Лесі Оробець.

«Ми звертаємося до Вас із проханням відреагувати усіма доступними методами на погіршення ситуації в Україні щодо дотримання прав опозиції та посилення політичних репресій. Особливої уваги та негайної реакції правозахисних організацій, усієї європейської спільноти потребує ситуація навколо грубого порушення прав Юлії Тимошенко, як людини та жінки», - підкреслюється в листі.

У опозиції вважають, що ПАРЄ і Європарламент повинні зробити все можливе для захисту демократії в Україні, конституційних прав і свобод громадян, зокрема Ю.Тимошенко.

Також, на переконання авторів звернення, ПАРЄ і Європарламент мають вимагати від української влади негайно задовольнити всі законні вимоги Ю.Тимошенко, припинити нелюдське поводження, фізичні, моральні знущання та тортури над нею; припинити політичні репресії та приступити до процесу звільнення політичних в’язнів, зокрема Ю.Тимошенко та Юрія Луценка.

Крім того, в опозиції вважають, що ПАРЄ та Європарламент мають надати належну правову оцінку «брутальним та цинічним» порушенням вимог законодавства щодо народних депутатів-жінок Тетяни Слюз, Людмили Денісової, Олександри Кужель; зупинити переслідування народних депутатів Григорія Немирі, Сергія Власенка, Андрія Шкіля та багатьох інших.

«Ми також переконані, що критичний стан здоров’я Юлії Тимошенко свідчить про негайну необхідність організації її лікування за кордоном», - підкреслюється в листі.

Опозиціонери наголошують, що Президент України Віктор Янукович «не сприймає дипломатичної мови» та не реагує на вимоги резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи №1862, яка ухвалена у січні 2012 року, та резолюції Європейського парламенту, яка прийнята 13 грудня 2012 року. «Тому ситуація потребує негайних рішучих дій європейських інституцій та політичних лідерів», - підкреслюється в листі.

Автори звернення нагадали, що 8 січня Ю.Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори. «Причиною протесту стала особлива форма катувань, тортур, психологічного знущання та нелюдського поводження, яка застосовується до Юлії Тимошенко в тюремній лікарняній палаті. Вона перебуває під постійним психологічним тиском, відчуває постійне приниження своєї людської та жіночої гідності, що не сприяє лікуванню та одужанню пацієнтки, а лише погіршує її стан здоров’я», - зазначили представники опозиції.

Крім того, вони зауважили, що покладають персональну відповідальність за стан здоров’я Ю.Тимошенко особисто на В.Януковича, генерального прокурора України Віктора Пшонку та першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

У «Батьківщині» також зазначають, що значно посилилися політичні репресії проти представників опозиції, соратників Ю.Тимошенко та інших політичних в’язнів. Зокрема, наразі С.Власенко, який є заступником члена української делегації ПАРЄ, не може виїхати для участі у засіданні ПАРЄ, оскільки Міністерству закордонних справ України заборонено видавати йому дипломатичний паспорт, зазначається в листі.