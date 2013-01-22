Попов пригрозив звільненнями за ковзанку на київських вулицях

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час робочої наради зі своїми заступниками, головами районних у місті Києві державних адміністрацій та керівниками всіх служб, задіяних у боротьбі з негодою та ожеледицею констатував факт, що за добу міські служби не впоралися із накриженням, яке утворилося на вулицях і автошляхах міста. Претензії О.Попов у першу чергу адресував саме головам районних адміністрацій, наголосивши на їх халатному ставленні до своїх обов’язків.

На тему: Ожеледиця у Києві: влада просить обходити слизькі місця

«Робота керівників районів та їх заступників з питань функціонування житлово-комунальної сфери вкрай незадовільна. Саме на них лежить відповідальність за безпеку пересування пішоходів вулицями міста. Якщо ситуація не буде виправлена до ранку наступного дня - я прийматиму відповідні кадрові рішення», - наголосив О.Попов.

Він поставив головам районних адміністрацій завдання організувати постійний і безперебійний процес посипання піском усіх пішохідних зон на територіях ввірених їм районів. Про результати виконання цього завдання голові КМДА звітуватиме Call-центр. Тож О.Попов закликав мешканців столиці сповіщати про всі випадки неналежного посипання, прибирання тротуарів та прибудинкових територій за телефоном 15-51.