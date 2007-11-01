Томенко пропонує Аделаджі першим в Нігерію відправити туриста Черновецького

Ініціатор акції “7 природних чудес України”, член БЮТ Микола ТОМЕНКО радить пастору церкви «Посольство Боже» Сандею АДЕЛАДЖІ в першу групу туристів з України до Нігерії включити мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи рішення Нігерії, яке було ухвалене за участю С.АДЕЛАДЖІ, з метою поліпшення економіки своєї країни відкрити туристичні маршрути для громадян України.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, в цю групу мають бути включені не тільки мер столиці, а і депутати Київради з блоку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. “Для того, щоб переконати українців, що Нігерія безпечна країна для туризму, духовний наставник мера столиці Сандей АДЕЛАДЖА в першу туристичну групу має включити самого ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та депутатів його блоку”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні не можна стовідсотково стверджувати, що подорож по Нігерії є безпечним зайняттям. “Якщо подорож мера столиці буде висвітлена в ЗМІ і виявиться, що все нормально, то теоретично і інші наші громадяни можуть відвідувати Нігерію”, - додав він.