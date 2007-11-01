Аделаджа вирішив, що українцям треба відпочивати не в Єгипті, а в Нігерії

Нігерія з метою поліпшення економіки своєї країни готується відкрити туристичні маршрути для громадян України. Таке рішення було ухвалене під час візиту в цю країну пастора церкви «Посольство Боже» Сандея АДЕЛАДЖІ, пише «КоммерсантЪ-Україна». Проте, українські турагентства і авіакомпанії не поспішають організовувати поїздки українських громадян до Нігерії, побоюючись корів на злітних смугах і місцевих бандитів, які регулярно беруть іноземців в заручники.

Генеральний директор департаменту розвитку туризму Нігерії Отунба Олусегун РУНЗЕВЕ на прес-конференції 23 жовтня заявив, що бажає зробити Нігерію «такою ж туристично розвиненою країною, як Об’єднані Арабські Емірати».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, присутній на прес-конференції пастор церкви «Посольство Боже» Сандей АДЕЛАДЖА заперечив йому, що «простого політичного бажання для того, щоб туризм в країні піднявся на високий рівень, буде недостатньо – Нігерії знадобиться ще і якась національна безрозсудність». При цьому С.АДЕЛАДЖА закликав нігерійський уряд «забути про бюрократію» і скасувати візи для європейців, посилаючись на досвід України: «Скасування віз стало потужним поштовхом для притоку іноземних туристів».

Крім того, С. АДЕЛАДЖА пообіцяв після повернення до Києва провести переговори з Міністерством культури і туризму і попросити чиновників посприяти тому, щоб українці змінили Єгипет і Туреччину на Нігерію. «Я зроблю їм таку пропозицію. Хай вони його розглянуть і ухвалять рішення», – наголосив він.

В то й же час, київські турагентства і офіси авіакомпаній відносно Нігерії заздалегідь налаштовані скептично. Єдина на Україні авіакомпанія, у розпорядженні якої є далекомагістральні лайнери, здатні зробити безпосадочний політ до Нігерії, – «Аеросвіт». Її прес-секретар Сергій КУЦИЙ заявив, що на сьогодні компанія не розглядає можливість здійснювати регулярні рейси в цьому напрямку. «Нам Нігерія невідома як країна безпечного і активного відпочинку», - сказав він.

На підтвердження своїх слів він прислав виданню вісім посилань на статті, в яких описуються випадки викрадання заручників-іноземців, здійснені з червня по жовтень із заголовками ніби «Нігерійські викрадачі вимагали викуп за трирічну британську дівчинку» або «Нігерійське угрупування, що узяло відповідальність за викрадання росіян, припинило перемир’я з урядом».