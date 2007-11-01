Охоронці подарували Довгому папугу, який знає два слова

16:07, 01 листопада 2007
Політика
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Секретар Київради святкує день народження

Сьогодні секретар Київради Олесь Довгий святкує день народження. З самого ранку молодий чиновник  ходив до сповіді. Про це він розповів кореспондентові Vip-ua.com.Взагалі-то, за його словами, він робить це перед Великоднем, але цього року  захотілося сповідатися саме в свій день народження.

Олесь Довгий

На прес-конференції, що передувала  засіданню Київради, журналісти подарувалиДовгому квітку  ірису. Охоронці ж подарували "дорогому тілу" папугу і навіть навчили його говорити "Шановний депутате!"

Фото Vip-ua.com

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