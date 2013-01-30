Міністр каже, що Україна не чекає швидких грошей від МВФ

Про це заявив журналістам у середу в Києві міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Не передбачається, що відразу після закінчення роботи місії відразу ж ми підпишемо в Києві або поїдемо туди (до США - УНІАН) й підпишемо меморандум. Зараз основне завдання місії - це вивчити ситуацію в Україні», - сказав І.Прасолов.

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Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувалося, 29 січня прибула з візитом в Україну, й перебуватиме тут до 12 лютого. Йшлося про те, що основною темою переговорів стане нова програма співробітництва з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

Нагадаємо також, що у середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду в Україну в другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте був відкладений.