Герой України вважає, що Рибак вчинив «особливо небезпечний злочин»

Політв’язень, Герой України Степан Хмара називає «особливо небезпечним злочином» відмову голови Верховної Ради України Володимира Рибака скликати позачергову сесію ВР і заявляє, що «він не має права і далі залишатися на посту голови Верховної Ради».

Про це йдеться в заяві С.Хмари, переданій УНІАН.

Зокрема, він зазначає, що «вперше за всю історію української незалежності голова Верховної Ради вдався до безпрецедентного кроку – відмовився скликати позачергову сесію ВРУ. Це особливо небезпечний злочин, адже п. Рибак відмовився виконати волю представників мільйонів українських громадян, виборців».

За словами С.Хмари, «яка може бути мова про ефективне відстоювання інтересів виборців, коли голова ВР цинічно демонструє неповагу до депутатів і до закону. Вдумаймося: це робить не пересічний громадян, а голова парламенту, найвищого представницького органу держави, який зобов’язаний творити закони і здійснювати контроль їх виконання».

Як вважає С.Хмара, «у даному випадку в поведінці В.Рибака є ознаки, які підпадають під кваліфікацію ст.365 Кримінального кодексу. Безумовно, якщо ми хочемо відновити конституційний лад, то голова парламенту повинен понести кримінальну відповідальність. А про політичну і адміністративну відповідальність навіть немає що дискутувати – він не має права і далі залишатися на посту голови Верховної Ради».

Крім того, йдеться в заяві, В.Рибак «ще й вдався до відвертої брехні, заявивши, що частина підписів підроблені. Але ж доказів жодних».

При цьому С.Хмара не погоджується з думкою «навіщо викидати гроші на вітер і скликати ще й позачергову сесію за тиждень до чергової». Він зазначає, що «позачергова сесія має свою специфіку, бо вона має завдання відреагувати на незаплановані або непередбачувані події чи подію, яка, на думку депутатів, є важливою і потребує негайної реакції та пошуку шляхів її вирішення. На позачерговій сесії розглядаються лише ті питання, які стали причиною необхідності її скликання. Тобто підкреслюється надзвичайна важливість винесеного на розгляд питання. Воно не применшується і не затинається серед інших планових питань. Зрештою на плановій сесії ці важливі питання можуть і не бути включені до порядку денного, якщо за їх включення не проголосує більшість депутатів. На позачерговій сесії такої проблеми не існує».

На думку С.Хмари, «механізм позачергової сесії – це реальний механізм для відстоювання своїх ідей і принципів в суспільстві. Недарма закладений механізм згоди лише 150 депутатів для скликання позачергової сесії, а не більшості».

Щодо важливості питань, які опозиція виносить на позачергову сесію, то це можуть вирішувати лише депутати, які виступили з такою ініціативою і зібрали потрібну кількість підписів, і ніхто не має права підміняти їх права, наголошує Герой України.

При цьому С.Хмара обурений відсутністю адекватної реакції депутатів-опозиціонерів на силове видворення жінок-депутатів з харківської лікарні, де перебуває Юлія Тимошенко, що відбулося 18 січня ц. р.

Зокрема, на переконання С.Хмари, ця подія не терпить ніякого зволікання з найрішучішою реакцію. «Бандити в масках дозволили собі свавілля і беззаконня по відношенню до депутатів… На такий бандитизм влади повинна бути негайна адекватна суспільна реакція. Чому ми її не бачимо?», - зазначає С.Хмара.

За словами С.Хмари, щоб розворушити суспільство, депутати-опозиціонери повинні показувати приклад активної, гідної поведінки. «Мені незрозуміло, чому досі більшість депутатів-опозиціонерів відразу після харківського інциденту не з’явилась в Генеральній прокуратурі і не вимагала від них нарешті почати виконувати функції із захисту законності в цій державі, а не лише бути органом фальсифікації кримінальних справ проти неугодних для мафіозного режиму громадян? Чому знову ж таки депутати від опозиції досі не окупували приймальну Президента з ультимативними вимогами перестати руйнувати конституційний лад і державу…», - запитує С.Хмара, зауважуючи, що «ще не одне таке запитання можна було б поставити нашій опозиції».

«Але всі повинні пам’ятати: без активної позиції наших громадян, самі депутати вже не зможуть нічого вирішити…», - йдеться в заяві політв’язня, Героя України С.Хмари.