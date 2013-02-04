У Рибака розповіли: ввести сенсорну кнопку неможливо - система зносилася на 100%
Ввести в дію сенсорну кнопку неможливо через 100-відсоткову зношеність системи.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир Макеєнко наголошує на неможливості ввести в дію сенсорну кнопку, оскільки зношеність системи для голосування ще у серпні 2012 року становила 100%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради.
За словами В.Макеєнка, система «Рада» була введена в дію 30 серпня 2002 року, термін її експлуатації - 10 років. «Амортизаційна зношеність системи становить на 30 серпня 2012 року 100%», - підкреслив В.Макеєнко.
Він наголосив, що «подальша експлуатація системи, за оцінками головного конструктора, не може гарантувати її безперебійної роботи під час пленарних засідань».
Як зазначив голова Регламентного комітету, для введення в дію сенсорної кнопки необхідно модернізувати систему, для чого потрібні додаткові кошти.
В.Макеєнко наголосив: «При цьому необхідно врахувати, що діюча система «Рада-3» не має комплексної системи захисту інформації, оскільки на момент її створення в 2002 році відповідні заходи не були передбачені».
За його словами, доцільно підтримати пропозицію Національної академії наук України про розробку та впровадження системи електронного голосування нового покоління, яка б повною мірою відповідала вимогам Конституції та Регламенту ВР щодо персонального голосування та захисту інформації.