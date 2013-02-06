Єфремов сумнівається, що Верховна Рада завтра запрацює

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.

Він підкреслив: «На сьогодні у нас немає підстави говорити, що завтра сесія відкриється».

За словами О.Єфремова, «якби були можливі компроміси, ми б їх вже знайшли». «Одна сторона ставить лише ультиматуми, а з нашого боку ультиматуми не сприйматимуться, тому поки що путнього нічого не буде», - додав він.

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О.Єфремов підкреслив: «Ми нікого не боїмося і примусити нас щось зробити неможливо». За його словами, сьогодні пройшло засідання фракції Партії регіонів, і воно показало, що «настрій у фракції досить серйозний для того, щоб почати працювати».

Він зазначив, що завтра фракція прийде у Верховну Раду України «у повному складі і буде готова працювати».

Як заявив О.Єфремов, опозиції було запропоновано меморандум, згідно з яким голова ВР Володимир Рибак створить робочу групу, яка б у місячний період розробила пропозиції для вирішенням питання про голосування в парламенті.