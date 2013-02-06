Єфремов сумнівається, що Верховна Рада завтра запрацює
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сумнівається, що сесія Верховної Ради відкриється завтра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.
Він підкреслив: «На сьогодні у нас немає підстави говорити, що завтра сесія відкриється».
За словами О.Єфремова, «якби були можливі компроміси, ми б їх вже знайшли». «Одна сторона ставить лише ультиматуми, а з нашого боку ультиматуми не сприйматимуться, тому поки що путнього нічого не буде», - додав він.
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О.Єфремов підкреслив: «Ми нікого не боїмося і примусити нас щось зробити неможливо». За його словами, сьогодні пройшло засідання фракції Партії регіонів, і воно показало, що «настрій у фракції досить серйозний для того, щоб почати працювати».
Він зазначив, що завтра фракція прийде у Верховну Раду України «у повному складі і буде готова працювати».
Як заявив О.Єфремов, опозиції було запропоновано меморандум, згідно з яким голова ВР Володимир Рибак створить робочу групу, яка б у місячний період розробила пропозиції для вирішенням питання про голосування в парламенті.