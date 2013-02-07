Захист Тимошенко: Головних матеріалів у справі Щербаня так і не дають

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Сас.

З його точки зору, це порушує право екс-прем’єра на захист.

“До цього часу захист не має можливості ознайомитися з матеріалами справи, в першу чергу з протоколами допиту свідків, а саме протоколи цих допитів лягли в основу пред’явлення підозри в скоєнні злочину”, - підкреслив С.Сас.

Він наголосив, що не відповідає дійсності заява генерального прокурора Віктора Пшонки про те, що розслідування справи Є.Щербаня завершене і захист може починати ознайомлення з матеріалами. За словами С.Саса, Ю.Тимошенко вимагає від В.Пшонки або спростування цієї інформації, або надання всіх матеріалів справи для ознайомлення.

“Вона наголосила на тому, що або генеральний прокурор спростує твердження про те, що справа закінчена і відкличе підозру про скоєння злочину, або надасть можливість захисту і їй особисто ознайомитися із усіма матеріалами”, - сказав С.Сас.