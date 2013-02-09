Політрада «Нашої України» повернула Ющенка й у відповідь звільнила Бондарчука

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Рішення про зняття з посади голови ради партії Сергія Бондарчука підтримало 54 члени політради. Виконувати обов’язки голови політради доручено його заступнику Зиновію Шкутяку.

Також політрада визнала нелегітимним рішення Київської міської організації “Нашої України” щодо виключення В.Ющенка з партії та призупинила її діяльність до перереєстрації її членів.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, підставами для звільнення С.Бондарчука стали «систематичне порушення статуту партії, яке виражене в ухиленні від виконання обов’язків, самоусуненні під час виборчої кампанії, не скликанні засідань Ради партії та ігноруванні засідань, на які його було запрошено».

Разом з тим у прес-службі «Нашої України» наголосили, що рішення Ради Київської міської організації про виключення В.Ющенка з її лав є «нічим іншим, ніж остаточною капітуляцією Сергія Бондарчука». «Після серії спроб провести засідання різних керівних органів, жодне з яких не тільки не було легітимним, але й малочислене. Тепер скомпрометоване керівництво міської організації партії залишилося єдиним інструментом руйнування партії, яким реально володіє Сергій Бондарчук. Пояснення цьому банальне і полягає в тому, що понад 2 місяці ця купка діячів знаходяться на його утриманні. Рядові члени партії з Київської міської організації новину про виключення Ющенка сприймуть це як абсурд, адже існування цієї партії без Віктора Ющенка не можна уявити», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 лютого, голова політради «Нашої України» Сергій Бондарчук заявив, що рада Київської міської організації “Нашої України” виключила голову партії В.Ющенка з лав цієї політичної сили.

Він пояснив, що В.Ющенко стояв на обліку саме в Київській міській організації партії, і тому, відповідно до статуту партії, рішення про виключення мав приймати саме цей осередок.

С.Бондарчук зачитав мотивувальну частину рішення про виключення В.Ющенка з партії. Зокрема, в ній наголошується, що під час виборчої кампанії 2012 року за згодою В.Ющенка були проведені заміни членів окружних та дільничних виборчих комісій з представників Української народної партії та “Нашої України” на представників Партії регіонів.

Крім того, у рішенні партійці вказують, що В.Ющенко не виконав публічно взяте на себе зобов’язання «погасити борги партії за 2009 рік».

Довідка УНІАН. 3 лютого Київська обласна організація партії «Наша Україна» звернулася до лідерів партії із закликом відкинути особисті амбіції та зосередитися на пошуку компромісів. Організація запропонувала текст «Універсалу партійної єдності», у якому рекомендувала В.Ющенку та С.Бондарчуку провести зустріч та віднайти компроміс.

5 лютого офіційний сайт партії «Наша Україна» повідомив, що 14 обласних організацій партії «Наша Україна» вимагають проведення з’їзду та ухвалення нової стратегії.

«Ради обласних організацій засуджують курс В.Ющенка та його оточення на розкол партії та збереження лояльності до влади Януковича та Партії регіонів», - йшлося у повідомленні.

Того ж дня речник В.Ющенка Ірина Ванникова заявила, що повідомлення сайту www.razom.org.ua про проведення рад 14 обласних організацій партії з вимогою проведення «оновлювального» та «засуджувального» з’їзду не є правдивим і побудоване на перекручуванні фактів та викривленні норм статуту партії.

7 лютого С.Бондарчук закликав В.Ющенка обговорити варіанти виходу партії з кризи.