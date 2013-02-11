ЗМІ: Мозок Пабата не пошкоджений - збереглися всі рефлекси

Депутат Київради Олександр Пабат, який серйозно постраждав від вибуху салюту, протягом десяти днів буде проходити обстеження в одній з клінік Німеччини, повідомляє "Сегодня".

«Зараз до обстеження Олександра залучені різні фахівці. Гостро стоїть питання про збереження зору хоча б у одному оці. На жаль, в нашій країні шансу зберегти зір у Олександра не було: просто немає такого обладнання і матеріалів. Приблизно через 10 днів німецькі лікарі дадуть свій висновок», - розповіло джерело в оточенні Пабата.

Депутат постраждав під час запуску салюту у себе на дачі. Вибухом йому пошкодило обличчя, і він втратив одне око. Але мозок не пошкоджений. Лікарі в Україні та в Німеччині вже виводили його з медикаментозної коми і переконалися, що всі рефлекси у нього збереглися. У майбутньому Олександру знадобляться пластичні операції, оскільки постраждали кістки обличчя. Але головне, кажуть його друзі, що він вижив.