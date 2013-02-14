Свідок у справі Щербаня вирішив, що «правда повинна восторжествувати»

Свідок у справі про вбивство в 1996 році в Донецьку народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня Ігор Мар’їнков заявляє, що свідчення про причетність до вбивства колишніх прем'єр-міністрів Павла Лазаренка і Юлії Тимошенко вирішив дати, тому що «правда повинна восторжествувати».

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Мар’їнков сказав сьогодні під час перехресного допиту в Апеляційному суді Києва за участю слідчого-судді Печерського районного суду столиці Оксани Царевич.

За словами І.Мар’їнкова, в 2003 році під час процесу над кілерами з банди Євгена Кушніра, які вбили Є.Щербаня, він давав свідчення, проте не згадував ні прізвища П.Лазаренка, ні прізвища Ю.Тимошенко.

«Не було необхідності згадувати про Тимошенко», - сказав І.Мар’їнков.

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На уточнююче запитання захисника Сергія Власенка, чому зараз він вирішив дати такі свідчення, свідок відповів: «Ну, правда колись, я думаю, повинна восторжествувати... Щербань, до речі, теж був не святою людиною».

Разом із тим, відповідаючи на запитання С.Власенка, І.Мар’їнков сказав, що не був особисто знайомий ні з Ю.Тимошенко, ні з П.Лазаренком, у момент оплати вбивства не був присутнім, платіжних документів не бачив, а все, що відбувалося навколо замовлення вбивства Є.Щербаня, знає виключно зі слів Є.Кушніра.

Також І.Мар’їнков повідомив суду, що в 1999 році був затриманий за незаконне перевезення зброї, проте в ході слідства слідчий Генпрокуратури почав допитувати його, в тому числі й у справі про вбивство Є.Щербаня. Проте, як підкреслив свідок, дані ним свідчення про Ю.Тимошенко і П.Лазаренка «чомусь не сприймалися слідчим і в протокол не заносилися».

Зараз у судовому засіданні оголошено півгодинну технічну перерву, після якої суд продовжить допит свідка.