Свідок у справі Щербаня зсилається на слова людей, які померли 10 років тому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході перехресного допиту на засіданні Печерського райсуду Києва, відповідаючи на запитання захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка.

На запитання, чи знав він особисто Ю.Тимошенко, І.Мар’їнков відповів: "У мене не було такої необхідності", а на запитання, чи знав він П.Лазаренка, сказав: "Ні, особисто не був знайомий".

Також С.Власенко поставив низку запитань про долю людей, на слова яких свідок посилається в свідченнях.

«Мільченко, Кушнір, Рябін - небіжчики вже більше 10 років», - сказав С.Власенко, резюмуючи відповіді І.Мар’їнкова.

Також свідок зазначив, що не був присутній на зустрічах П.Лазаренка з Мільченком, Кушніром, Рябіним, а також Ю.Тимошенко - з Кушніром.

На запитання, чи чинився на нього тиск під час допиту з боку слідства, І.Мар’їнков відповів негативно, а також спростував інформацію, що слідчі на допитах ставили йому навідні питання.