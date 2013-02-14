Свідок у справі Щербаня зсилається на слова людей, які померли 10 років тому
Свідок у справі про вбивство в 1996 році в Донецьку депутата і бізнесмена Євгена Щербаня Ігор Мар’їнков заявляє, що з екс-прем'єр-міністрами Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко особисто не знайомий, а люди, зі слів яких він розповідає про обставини злочину, померли понад 10 років тому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході перехресного допиту на засіданні Печерського райсуду Києва, відповідаючи на запитання захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка.
На запитання, чи знав він особисто Ю.Тимошенко, І.Мар’їнков відповів: "У мене не було такої необхідності", а на запитання, чи знав він П.Лазаренка, сказав: "Ні, особисто не був знайомий".
Також С.Власенко поставив низку запитань про долю людей, на слова яких свідок посилається в свідченнях.
«Мільченко, Кушнір, Рябін - небіжчики вже більше 10 років», - сказав С.Власенко, резюмуючи відповіді І.Мар’їнкова.
Також свідок зазначив, що не був присутній на зустрічах П.Лазаренка з Мільченком, Кушніром, Рябіним, а також Ю.Тимошенко - з Кушніром.
На запитання, чи чинився на нього тиск під час допиту з боку слідства, І.Мар’їнков відповів негативно, а також спростував інформацію, що слідчі на допитах ставили йому навідні питання.