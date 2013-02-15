У Раді протестували «сенсорний палець»: Єфремов проголосував телефоном

У присутності голови Верховної Ради України Володимира Рибака в парламенті почалось тестування системи “Рада”, яка використовується із застосуванням сенсорної кнопки.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак зауважив, що до нього звернулись лідери фракцій з пропозицією провести таке тестування і він вирішив особисто подивитись, як вона працює.

За словами голови ВР, він не впевнений, що вона забезпечить персональне голосування.

Після цього лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов взяв свій телефон і приклав до системи “Рада”, показуючи, що кнопка реагує на телефон і сприймає це як персональне голосування. Таким чином, О.Єфремов продемонстрував, що можна голосувати не лише за себе, але і за колег.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у відповідь на це заявив, що «ви змінили налаштування системи».

А розробник системи сказав: «Я не розумію нічого, треба перевірити».

Потім технічний співробітник парламенту проголосував за трьох депутатів.