У Рибака знову не домовилися: опозиція вимагає включити Раду-3

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

За його словами, голова Верховної Ради України Володимир Рибак запропонував ухвалити меморандум, в якому узгодити всі проблемні питання, але ця пропозиція не була підтримана.

Крім того, за словами О.Єфремова, В.Рибак запропонував лідерам фракцій розглянути порядок денний на наступний тиждень, узгодити текст заяви щодо євроінтеграції, а також вирішити питання щодо переходу депутатів з комітету в комітет за домовленостями, які існують між фракціями.

За його словами, жодна з цих пропозицій не була підтримана та узгоджена. Опозиція продовжує вимагати ввести в дію нову систему “Рада”, яка забезпечить персональне голосування.

Водночас, О.Єфремов зауважив, що більшість запропонувала, що лідери фракцій мають взяти на себе відповідальність щодо персонального голосування членів своєї фракції, і він особисто готовий до такого зобов’язання.

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У ході перемовин лунала пропозиція, щоб перед початком засідання голова ВР зачитував список відсутніх депутатів і лідери фракцій забезпечували вилучення їхніх карток.

Також не підтримана була пропозиція про те, щоб не нараховувати заробітну плату тим депутатам, які протягом дня не голосують “за”, “проти” чи “утримався”, тобто не беруть участі в роботі парламенту.