Яценюк думає, що виграти Київ можна тільки Кличком

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Ми сьогодні на фракції обговорювали це питання. В першу чергу, це питання підняли наші мажоритарники, які виграли місто Київ і які отримали найбільший кредит довіри в місті Києві серед всіх опозиційних сил. І ми тут висловлюємо чітку і беззастережну позицію: позиція фракції “Батьківщина” і партії “Батьківщина” в наступному, що якщо Віталій Кличко іде на мера, ми підтримаємо цю кандидатуру беззастережно і без будь-яких умов», - наголосив А.Яценюк.

На тему: Кличко заявляє, що Батьківщина «посватала» його в мери, не спитавши

«Ми повинні виграти Київ”, - додав він.

А.Яценюк наголосив, що В.Кличко є єдиним кандидатом, хто може перемогти у столиці кандидата від влади.