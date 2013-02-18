Кличко заявляє, що Батьківщина «посватала» його в мери, не спитавши

Голова партії “УДАР” Віталій Кличко заявляє, що “Батьківщина” не радилась з ним щодо висування його єдиним опозиційним кандидатом у мери Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу В.Кличко сказав: “На цю тему ми ще не розмовляли і це питання не обговорювали, але, не обговорюючи з нами, нас вже женили”.

На думку В.Кличка, в першу чергу треба визначити дату проведення виборів мера Києва, те, за якими правилами вони будуть проводитися.

“Повинен бути єдиний кандидат, який переможе представників влади. І найголовніше, нам потрібно буде сісти і проговорити це питання з іншими опозиційними силами. Це буде коректно по відношенню один до одного. І це зможе дати нам можливість висунути кандидатуру, яка переможе представника влади”, - наголосив В.Кличко.