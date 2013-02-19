Адвокат: Луценка звільнять достроково

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам після засідання Апеляційного суду Чернігівської області адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

За його словами, у Європейському суді розглядається скарга щодо ненадання Ю.Луценку належної медичної допомоги, що прирівнюється до тортур.

"Рішення апеляційного суду буде доповненням до скарги в Європейському суді", - сказав О.Баганець і додав, що захист вичерпав усі національні засоби впливу на ситуацію.

Адвокат прогнозує, що Європейський суд зобов'яже державу Україна звільнити Ю.Луценка за станом здоров'я та надати умови для проходження належного лікування.

Рішення апеляційного суду він назвав необґрунтованим, адже "прокурор та суд не захотіли побачити тяжкі діагнози у Луценка".

"Ніхто не намагався встановити істину", - зазначив О.Баганець і підкреслив, що "якщо Луценка адекватно не лікувати, то можуть настати незворотні процеси, які загрожуватимуть не тільки його здоров'ю, а й життю".

Крім того, адвокат повідомив, що на його запит про фахівців медсанчастини Менської колонії, де перебуває Ю.Луценко, йому відповіли, що немає спеціалістів, які б могли забезпечити лікування хвороб Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, Апеляційний суд Чернігівської області не задовольнив апеляційну скаргу захисників Ю.Луценка на відмову звільнити його за станом здоров’я.

Європейський суд з прав людини визнав незаконним арешт екс-міністра та його утримання під вартою. Найближчим часом очікується ще одне рішення ЄСПЛ - за скаргою, в якій ідеться про катування Ю.Луценка, внаслідок чого він має серйозні хвороби.