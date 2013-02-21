«Батьківщина» закликає більшість підписати заяву про євроінтеграцію

Як повідомляє прес-служба Об’єднаної опозиції «Батьківщина», заяву вже підписав 171 народний депутат.

«Звертаємося до депутатів від Партії регіонів з вимогою продемонструвати свою справжню позицію щодо євроінтеграції та підтвердити свої виступи і обіцянки Януковича підписами під заявою Верховної Ради», - наголосили в опозиції.

В заяві Верховна Рада обіцяє забезпечити виконання рекомендацій щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, викладених, у резолюціях Європейського Парламенту та висновках Ради ЄС, схвалених 10 грудня 2012 року на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Крім того, Верховна Рада буде сприяти повному виконанню погоджених з Європейським Союзом заходів, передусім у рамках Порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом та Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України та забезпечить ратифікацію змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Верховна Рада України також закликає Європейський Союз та його держави-члени, щойно українська сторона продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у трьох сферах, визначених у висновках Ради ЄС та виконає необхідні внутрішні процедури, забезпечити невідкладне підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, передбачивши можливість попереднього, ще до завершення процесу її ратифікації усіма країнами-членами ЄС, застосування окремих її положень, зокрема щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.